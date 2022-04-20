Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve 'Önce Millet' anlayışıyla hem Emeklilikte Yaşa Takılanların (Eyt) mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını, emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bayram ikramiyelerine zam yapılmamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"EYT MAĞDURİYETLERİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Erbakan, "Bilindiği üzere dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede herhangi bir artış olmayacağını ve ikramiyenin bin 100 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bir yanda faize sadece 3 ayda tam 77 milyar TL ödeme, bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen bakanlarımız, diğer tarafta ise son 5 yılda sadece 'yüzde 10' artan emekli bayram ikramiyesi. 54'üncü Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın işçiye memura verdiği yüzde 100, yüzde 200'lük maaş zamları, BAĞ-KUR emeklisine yapılan yüzde 320'lik maaş zamları nerede, AK Parti iktidarının işçi, memur ve emekliye verdikleri nerede? Emekli bayram ikramiyesinin sadece enflasyon kaybını giderebilmek için dahi 5 bin TL olması gerekirdi. Böyle bir ikramiye, asgari ücretin dahi çok altında maaş alan emeklinin biraz da olsa nefes almasına vesile olurdu. Matematik ortada, hesap ortada, adalet kavramı ortada. Biz Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve 'Önce Millet' anlayışıyla hem Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını, emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Politika