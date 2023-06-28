Fatih Erbakan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbakan, bayramın 'yeni ve adil bir dünya' hedefine ulaşmamıza vesile olmasını diledi.

Erbakan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Kurban Bayramında, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmet ve özlemle yad ediyor, kederli yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Devletimiz, depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni sıcak yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalışıyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bütün çalışmaları bölgedeki teşkilatlarımız vasıtası ile yakından izliyor, eksikleri tespit edip yetkililere iletiyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

'BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN MİLLETİMİZİ REFAHA ULAŞTIRACAK ADIMLARIN ATILMASIDIR'

Erbakan' açıklamasının devamında, "Büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiğimiz seçimlerde aziz milletimiz, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımıza "göreve devam" demiş, Yeniden Refah Partisi'ne de Meclis'te temsil imkanını vermiştir. Bundan sonra yapılması gereken, milletimizi refaha ulaştıracak adımların atılması olacaktır. Yeniden Refah Partimiz hazırladığı projelerle, Meclis'teki 5 milletvekiliyle milletimizi refah ulaştırma yolunda atılacak adımların destekçisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin simgesi Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, yollardaki kardeşlerimizin kazadan beladan uzak olmalarını, sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin de ibadetlerinin makbul olmasını, dualarında bizlere de yer vermelerini temenni ediyorum" dedi.