Fatih Erbakan'dan İsrail ile Ticaret İddialarına Sert Yanıt

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail'le herhangi bir ticaret yoksa İstanbul Ambarlı ve Haydarpaşa ve Mersin limanında İsrail bayraklı, İsrail şirketlerine ait gemiler ve konteynırlar ne arıyor? Eğer İsrail'le herhangi bir ticaretimiz yoksa bu İsrail gemileri neden sürekli bizim limanlarımıza suçüstü yakalanıyor; hatta konteynırların üzerinde İsrail'in Hayfa limanına gideceğine dair damgaların ve işaretlerin yazıları olduğu basına da yansımış durumda. Gemilerin İsrail üzerinden Filistin'e gittiği açıklamaları var ve bu akla, mantığa uygun değildir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Erbakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "'İsrail ile ticareti kestik, ticaret Filistin ile yapılıyor' açıklamaları var. Filistinliler bu kadar çimentoyu, ham maddeyi, kimyevi ürünleri, elektronik ürünleri ne yapacak? Böyle bir şey akla ve mantığa uygun değil. Tabi bununla beraber iki ülke arasında ticaret son bir yılda bin katına, on bin katına çıkması mümkün değildir. Maalesef Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandan beri şüphelenmekte ne kadar haklı olduğumuz husus gelişmelerle bir kez daha ortaya çıkmış durumdadır. Bir defa Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine baktığımızda ne görüyoruz; Filistin ile çelik ihracatımız bir yılda yüzde 5 bin 400 oranında, çimento ve toprak ürünleri ihracatımız bir yılda birdenbire yüzde 2 bin 500 oranında artış gösteriyor. Elektrik ve elektronik ürünleri ihracatımızdaki artış bir yılda yüzde 21 bin oranında, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız yılda yüzde 8 bin 575 oranında artış gösteriyor madencilik ürünleri ihracatımız yüzde 1 milyondan fazla artış gösteriyor. Makine ve makine aksamları ticaretimiz bir yılda yüzde 31 bin oranında artış gösteriyor. İsrail'le herhangi bir ticaret yoksa İstanbul Ambarlı ve Haydarpaşa ve Mersin limanında İsrail bayraklı, İsrail şirketlerine ait gemiler ve konteynırlar ne arıyor? Eğer İsrail'le herhangi bir ticaretimiz yoksa bu İsrail gemileri neden sürekli bizim limanlarımıza suçüstü yakalanıyor; hatta konteynırların üzerinde İsrail'in Hayfa limanına gideceğine dair damgaların ve işaretlerin yazıları olduğu basına da yansımış durumda. Gemilerin İsrail üzerinden Filistin'e gittiği açıklamaları var ve bu akla, mantığa uygun değildir. Çünkü İsrail basını da defalarca yazdı İsrail Gazze'ye giden malzemeleri dahi Hamas'a yardım oluyor diye engelliyor. Yardım malzemelerine engel olan İsrail bu kadar çelik bu kadar çimento malzemesine nasıl izin verecek akla ve mantığa aykırı."

Erbakan, "Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştırılması, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden bu petrol bizim topraklarımız üzerinden İsrail'e niçin gidiyor? Bebekleri, çocukları, kadınları öldüren, aylardır katliam yapan İsrail ordusunun tanklarının savaş uçaklarının yakıtını kendi topraklarımız üzerinden geçmesine izin veriyoruz. Kendi topraklarımız üzerinden onlara bu Azerbaycan petrolünü neden gönderiyor niye hala daha duvarları kapatmıyoruz? Merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözü aklımıza geliyor. 'Gerçek öyle bir şeydir ki, yerine hiçbir şey koyamazsın eğer koymaya kalkarsan 40 yerden açık verir' diyor" dedi.