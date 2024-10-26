Fatih Erbakan'dan Ar-Ge Çalışmalarına Vurgu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş'ün 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi bakımından araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ifade etmemiz lazım" dedi.

Fatih Erbakan, Ankara'da partisinin Ar-Ge Başkanlığı Yıllık Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın meşhur bir sözü var. Diyordu ki; ' Teknoloji, Cenab-ı Allah'ın insanlara bir rahmetidir. Teknoloji büyük bir nimettir.' Bu sözlerinden hareketle, biz de teknolojiye ve Ar-Ge'ye büyük bir önem vermemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve bundan dolayı da Yeniden Refah Partimizin Ar-Ge Başkanlığı biriminin altında, kurulduğumuz günden bugüne kadar çok önemli çalışmaları ortaya koyduk. Tabii liderimiz bu sözünün yanında, merhum liderimiz bir akademisyendi, bilim adamıydı, icat yapan mucit bir bilim adamıydı. Alman Leopar tanklarının motorlarını icat eden, dizel motorlarına yakıtın tutuşmasını matematiksel olarak formüle eden, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel motor fabrikası olan Gümüş Motor'u kuran, iktidar ortağı olduğu dönemde 70'li yıllarda, ASELSAN'ın kurulmasını sağlayarak HAVELSAN'la ve ROKETSAN'l, bugün savunma sanayinde, yüksek teknoloji alanında geldiğimiz noktanın ilk temellerini atan bir kimseydi" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMİŞ BİR TÜRKİYE'

Ar-Ge, teknoloji, üretim, sanayi gibi başlıklarda büyük önem verdiklerini kaydeden Erbakan, Milli Görüş hareketinin iktidar ortağı olduğu dönemlerde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Erbakan, "Milli Görüş'ün en büyük sloganı ve en büyük hedeflerinden bir tanesi; 'Yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasıdır. Yeniden büyük Türkiye ne demektir? Katma değerli üretim yapan, katma değerli ihracat yapan, yüksek teknolojiye sahip olmuş ve teknolojik üstünlüğü ele geçirmiş bir Türkiye'dir. Böylelikle dış ticaret açığından kurtulmuş, dış borçlanmadan kurtulmuş, milli gelir artışını sağlamış, refah seviyesini yükseltmiş, ekonomik ve teknoloji bakımından güçlü, dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye. Bu saydığımız maddelerin her birinin gerçekleşmesinde Ar-Ge çalışmalarının önemi yadsınamaz. Dolayısıyla Milli Görüş'ün 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi bakımından Ar-Ge çalışmalarının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ifade etmemiz lazım" diye konuştu.

'ABD VE İSRAİL NEDENİYLE ORTA DOĞU'DA KAN VE GÖZYAŞI VAR'

Erbakan, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğe sahip olması gerektiğini söyledi. Ar-Ge Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği; 'Milli Kaynak Paketleri', '81 ile 681 Refah Projesi', 'Biz Türkiye'yi Biliyoruz' isimli çalışmalardan bahsetti. Erbakan, "Günümüz dünyasında teknolojiyi ve Ar-Ge'yi elinde bulunduran zihniyetlerin bozuk olması, hakkı üstün tutan değil kuvveti üstün tutan zihniyetler olması nedeniyle bugün dünyada sömürü var, adaletsizlik var, zulüm var. Teknolojik üstünlüğü eline geçirmiş olan Amerika ve İsrail nedeniyle yıllardan beri Orta Doğu'da kan var, gözyaşı var. Elbette ki bu teknolojik üstünlüğün zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, refahını, huzurunu isteyen ve adaleti, hakkı üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor" dedi.

'COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLMADIĞI HİÇBİR YER OLMAYACAK'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal ise uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, "Tarımdan ziraate, jeolojiden madenciliğe kadar düşünebildiğiniz her dalda kullanılmaktadır. Bunların nerede kullanılacağını, Devlet Planlama Teşkilatı 5 yıllık planında belirlemişti. Doğal kaynak yönetimleri başlığı altında, madencilikten petrole, havza yönetimlerinden arazi yapıları, çevre, göller, sulak alanlar. Dolayısıyla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmadığı hiçbir yer olmayacak bundan sonra. Uluslararası projelerde, Türkiye'deki bütün ihalelerde bu sistemleri kullanmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.