Fatih Erbakan'dan 6'lı masaya eleştiri: "6 ayda bir arpa yol alamadılar"

"6 ayda daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabildiler mi?"

"Anadolu'da bir söz var 'Ölme eşeğim ölme'"

"İlk işi İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olanlardan bu millete, bu ülkeye hayır gelir mi?"

KARABÜK - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masayı eleştirerek, "6 aydan beri ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz ortada bir şey yok. 6 ayda daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabildiler mi? 6 aydan beri bir arpa boyu yol alamadılar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığının 2. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere kente gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partililere seslendi.

"6 ayda bir arpa boyu yol alamadılar"

Belediye nikah salonunda partililere hitap eden Erbakan, "Muhalefetteki birbirine benzemez 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu o tuhaf yapıdaki sıkıntılara Yeniden Refah Partisi olarak dikkat çekiyoruz ve bunlardan da millete hayır gelmeyeceğini ifade ediyoruz. Onlara da uyarılarımızı yapıyoruz. Ancak masadaki genel başkanların birinin ifadesiyle 'masa altından birbirlerini tekmelemekle' meşguller. Bakın geçtiğimiz Pazar günü bu altı benzemez yedinci kez bir araya geldi. Toplu olarak yedinci toplantı, ayrı ayrı özel görüşmeleri katarsanız 37. kez bir araya gelmişler. 6 aydan beri ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz ortada bir şey yok. Bir arpa boyu yol aldıkları yok. Şu ekonomik krizden çıkmaya ilişkin bir çözüm önerisi var mı? Bir kaynak paketi açıklayabiliyorlar mı? 6 ayda daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabildiler mi? Bol bol resim bol bol edebiyat, bol bol çay kahve. Ondan sonra toplandıkları gibi dağılıyorlar. 6 aydan beri bir arpa boyu yol alamadılar. Bunlar daha iktidara gelecekler de, muhalefetteyken anlaşamayanalar, masa altından birbirlerini tekmeleyenler, iktidar olunca anlaşacaklar da birbirlerine diyet borçlarını ödeyecekler de Türkiye'yi geçmişten ne farkı olduğunu anlatamadıkları çift başlı parlamenter sisteme geri döndürecekler de ülkenin meselelerini ele alacaklar da milletin derdine derman olacaklar da, Anadolu'da bir laf var 'Ölme eşeğim ölme.' Varsa yoksa birbirlerine diyet ödeme. Kim cumhurbaşkanı olacak, cumhurbaşkanı yardımcısı kim, başbakan kim, hangi bakan olacak. Bunlarla uğraşıyorlar" diye konuştu.

"İlk icraatları İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olacakmış"

Erbakan, konuşmasının devamında '6'lı masadan neden hayır gelmez' dediklerini açıklayarak, 'İlk işleri İstanbul Sözleşmesini geri getirecekler' ifadesini kullandı. Erbakan, şunları kaydetti:

"İlk işi İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olanlardan bu millete bu ülkeye hayır gelir mi? İstanbul Sözleşmesi ne demek, toplumsal cinsiyet eşitliği demek. Eşcinsellik evlilikleri erkek erkeğe, kadın kadına evliklerin yasal alt yapısını oluşturmak üzere ortaya konulan sözleşmedir. Bu sözleşmeyi gelir gelmez yürürlüğe sokacak 6'lı masa ve o masada oturan, muhafazakar tabana hitap ettiğini söyleyen partili. En çok da ona hayret ediyorum. Nasıl o masada oturmaya devam ediyorsun. 'Efendim Erbakan hocamız da CHP ile koalisyon yaptı', ya Erbakan hoca CHP ile koalisyon yapıp onlara MSP'nin parti programında yazan icraatları yaptırdı. Sen Erbakan hoca ile bir misin Allah aşkına. O koalisyonda 600 imam hatip lisesi ile 5 bin Kur'an kursu açıldı Türkiye'de, senin haberin var mı? CHP ile ortak oldu ama Erbakan hoca CHP'yi MSP'nin çizgisine çekti. Sen şimdi CHP ile ortak olup, İstanbul Sözleşmesini geri getirmeye alet oluyorsun. Bugün vatandaşımız da şunu görüyor ki masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor. İkisinden de bu millete hayır gelmesi mümkün değil."