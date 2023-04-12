FATİH ERBAKAN BUNLAR 6'LI 7'Lİ MASA DEĞİL, 6'LI 7'Lİ MAŞA HALİNE GELMİŞLER

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, elbirliği ile yanlışları düzeltmek, hayırlı işleri hayata geçirmek için Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını belirterek Millet İttifakı'nı eleştirdi, Bunlar 6'lı 7'li masa değil, 6'lı 7'li maşa haline gelmişler dedi.

Çorum'da partisinin Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Partililere hitap eden Erbakan, Bakınız bu seçimde kendilerini muhafazakar partiler olarak nitelendiren ve yedili masanın içerisinde yer alanlar, CHP'nin listelerinden seçime girme kararı aldılar. Bu kararı almalarından sadece bir gün önce PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün televizyonuna verdiği röportajda ne diyor. 'Yedili masanın seçimlere ortak adaylarla girmesi gerekiyor. Bu seçimde Altılı Masa'nın en verimli sonucu alması gerekiyor, bu verimli sonucu alabilmeleri için de, seçime ortak liste ile girmeleri gerekiyor' diyor. Bunu diyen örgütün başlarından olan biri. O bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra ise bu dört parti CHP'nin listelerinden girmeye karar veriyor. Bu dört partinin kimler olduğunu sizler biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi maalesef ki maalesef, kendisini milli görüşçü zanneden bir parti, Erbakan hocamızın ifadesiyle eline yüzüne çamur sürüp, ne yapıyorsun dendiği zamanda 'ben namaz kılıyorum' diyen bir parti diye konuştu.

PKK ve FETÖ'nün her geçen gün açık bir şekilde bunlara destek olduğunu belirten Fatih Erbakan, Biz gelir gelmez namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen içerisindeki maddelerde namus kavramının kökünü kazıyacağız yazan, İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz diyen bu yedili masayı iktidara taşımanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz. LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyen, eşcinsel evlilikler normaldir diyen yedili masanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Kısacası hep birlikte görüyoruz ki böyle bir ittifakla karşı karşıyayız. Bular 6'lı masa 7'li masa değil, bunlar 6'lı 7'li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası. Bu toprakların insanı asla ve asla böyle bir yapıya izin vermeyecektir. İnşallah aziz milletimiz 6'lı masaya, 7'li maşaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir dedi. (DHA)