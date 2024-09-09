Fatih Erbakan: Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım." dedi

Erbakan'ın, Aydın'daki temasları kapsamında, Efeler ilçesinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın olayı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır. Gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi, bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır."

Daha sonra Söke ilçesine geçen Erbakan, pamuk üreticileriyle bir araya gelip taleplerini dinledi.