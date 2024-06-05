Fatih Erbakan Boyabat'ta Ziyaretlerde Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'un Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Kara ve partililer tarafından Boyabat Belediyesi önünde karşılanan Erbakan, burada vatandaşlara hitap etti.

Erbakan, Boyabat halkına, hem partilerine hem de belediye başkanlığı görevine seçilen Hasan Kara'ya duydukları güvenden ötürü teşekkür etti.

Boyabat'ın Milli Görüş belediyeceliğiyle hak ettiği yere geleceğine gönülden inandıklarını vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

"Boyabat'ta Allah'ın izniyle teşkilatımız, kıymetli Belediye Başkanımızın gayretiyle ve Boyabat halkının desteğiyle artık yeni bir dönem başladı. Cenabıallah'a şükürler olsun, Milli Görüş belediyeciliği dönemi başladı, ahlaklı belediyecilik dönemi başladı. O nedenle hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu işten en çok kazançlı çıkacak olan da Boyabat halkı olacaktır. Bunu da özellikle ifade ediyorum."

Erbakan, konuşmasının ardından Kara'yı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Erbakan, daha sonra ilçeden ayrıldı.