Fatih Erbakan: 'Biz ittifaka yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik. Yeniden Refah Partisi olarak biz de ülkemizi ve milletimizi böyle 7'li kaosa, 7'li karanlık masaya teslim edemeyiz" dedi.

Bursa'da ilk önce Bursaspor yönetimini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi salondakilere seslenen Erbakan, "Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun diye yapılan değil, bu milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun. Yeter ki bir an evvel, mağduriyetler giderilsin diye yapılan bir siyaset karşılığını buldu. Herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkarmaya yetecek oyu almamız halinde Türkiye'nin diğer başka hiçbir yerinde 1 tane oy almamış olsak dahi, o bölgeden o milletvekilini çıkarmış oluyoruz. Adeta bağımsız adaylarla seçime gidiyormuşuz gibi olacak. Hiçbir şekilde baraj diye bir problem yok. Milli görüşü tam 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM'ye inşallah taşıyacağız. Meclis dışında yaptığımız siyasetle birçok çalışmaya vesile olduk. Şimdi de mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız" diye konuştu.

"Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik" diyen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eksikleri tamamlayalım, bunların düzeltilmesinde vesile ve takipçisi olalım maksadıyla girdik. Bizim ittifak kararımız tamamen ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır. Biz Yeniden Refah Partisi, milli görüş olarak dün yanlış dediğimize bugün de yanlış demeye devam edeceğiz. Maksadımız eleştirdiğimiz yanlışların ortadan kalmasına vesile olmaktır. Cumhur İttifakı'nda yer almamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de karşısındaki 7'li masanın karanlık ittifakın içinde bulunmasıdır. 'Okul öncesi çocuklara Kur'an-ı Kerim okutulmasını doğru bulmuyorum' diyen bir masa ile karşı karşıyayız. 'Okul öncesi 4 veya 5 yaşındaki bir çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretilmesi, Taliban zihniyeti, çağ dışılıktır' diyen bir masa var. 'Eşcinsel evlilikler gayet doğal ve tabidir. Ama milletimiz, Türkiye ve toplum buna henüz hazır değil' diyen bir masadan bahsediyoruz. 7'li masanın milletvekili adaylarından biri çıkmış, 'milletvekili olursam mecliste ilk gündeme getireceğim konu, şu camilerden okunan ezanın önüne geçmek olacaktır. Hastalar rahatsız oluyor, gece uykumuz kaçıyor. Bunda da başarılı olacaktır' diye konuşuyor. CHP ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin genetik özellikleri değişmiyor. Bu söylemler en açık göstergesidir. Bu görüşleri ortaya koyan, bu söylemlerde bulunan bir masanın iktidar olmasına vesile olamazdık. Bu noktada son derece önemli Türkiye'yi ve milletimizi düşünen stratejik bir karar aldık."

Mecliste başörtüsüne iktidar kanadı güvence getirmek istemesine rağmen yaşananlara da değinen Erbakan, "İYİ Parti ve CHP ile 7'li masanın mecliste grubu olan birleşenleri 'Hayır bunu getirmeyin biz kabul etmeyiz' diyor. Çünkü içine koyulan ifadelerin laikliğe aykırı olduğun savunuyorlar. Bu da bize 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Masa'nın 7'nci ortağının yedek partisi ne diyor. Seçim beyannamesinde din dersini kaldıracağını, Diyanet İşleri Başkanlığını inanç işleri başkanlığı yapacağını, Suriye'nin kuzeyindeki TSK'nın hepsini geri çekeceğini ifade ediyor. TSK'nın tüm terör operasyonlarını durduracaklarını söyledikten sonra, Yeniden Refah Partisi olarak biz de ülkemizi ve milletimizi böyle 7'li kaosa, 7'li karanlık masaya teslim edemeyiz. Bunların iktidar olmasına vesile oldunuz dedirtmeyiz, dedik" şeklinde konuştu.

Erbakan, daha sonra Bursa milletvekilli adaylarıyla birlikte poz verdi. - BURSA