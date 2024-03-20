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Fatih Erbakan, Beyağaç ve Acıpayam'da partililerle buluştu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç ve Acıpayam ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

Acıpayam'da partisinin iftar programına katılan Erbakan, daha sonra Beyağaç'ta seçim bürosu önünde toplananlara hitap etti.

Erbakan, vatandaşlardan Yeniden Refah Partisinin Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezai Pütün için destek istedi.

31 Mart'taki yerel seçimlere değinen Erbakan, şunları kaydetti:

"Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza Denizli'mizin bütün ilçe belediye başkan adaylarına başarılar, zaferler ve hayırlı hizmetler diliyorum. Allah onlara 1 Nisan'da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmayı nasip eylesin. Yeniden Refah Partimizin rüzgarı Türkiye'nin her köşesinde en güçlü bir şekilde esiyor. "

Erbakan, yerel seçimlerde oyunu arttıracak tek parti olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Milli görüşçü belediye başkanlarımız besmeleyi çekecek, kolları sıvayacak, iman varsa imkan vardır deyip inşallah şehirlerimizin, ilçelerimizin çehresini değiştirecekler. 1 Nisan'dan itibaren inşallah burada Beyağaç'ta, Denizli'de de tüm Türkiye'de de ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına bu çalışmalarımızı vesile eylesin." ?????

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Acıpayam Beyağaç Politika Güncel Haberler

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