Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da eşi ile oyunu kullandı.

Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre sırada bekleyen Erbakan çifti, daha sonra 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi.