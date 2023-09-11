Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları programı çerçevesinde başkentte vatandaşlarla buluştu. Erbakan, Hacı Bayram Mahallesi'ndeki ziyaretlerinin ardından çarşı esnafıyla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erbakan, daha sonra partisinin standını ziyaret etti. Erbakan, programın seçimlere damga vuracağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında başkentte vatandaşlarla buluştu.

Yeniden Refah Partisi tarafından 81 ilde düzenlenecek "Anadolu Buluşması Programı", Genel Başkan Erbakan'ın Hacı Bayram Mahallesi'ndeki ziyaretleriyle başladı.

Erbakan, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazının ardından ziyarette bulunduğu çarşı esnafıyla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erbakan, çarşı çıkışında da bir süre güvercinleri besledi.

Erbakan daha sonra partisinin, Anafartalar Caddesi girişinde kurulan standını ziyaret etti.

"Yeniden Refah Partisi seçime damgasını vuracak"

Basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Erbakan, "Programımızda bizlere ilgisini esirgemeyen, büyük teveccüh gösteren kıymetli esnafımıza, Ankaralılara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 'Anadolu Buluşmaları Programı'mız partimiz kurulduğu andan itibaren hızlı bir şekilde devam etti." dedi.

Milli Görüş'ün 21 yıl sonra Meclis'e taşınmasında Anadolu Buluşmaları'nın büyük bir rolü olduğunu belirten Erbakan, "Seçimden sonra bir müddet ara verilen programlarımız bugün Ankara'nın 12 ilçesinde eş zamanlı olarak tekrar başlatılmış oldu." dedi.

Fatih Erbakan, 20-21 Eylül'de İstanbul'da ziyaretlerde bulunacaklarını, seçim dönemine kadar 81 ilde çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi ve destek gördüklerini söyleyen Erbakan, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 seçiminde de Yeniden Refah Partisi seçime damgasını vuracak." diye konuştu.