Fatih Erbakan: 'Adil Düzeni Kuracağız'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine inşallah son vereceğiz, hakkı üstün tutan adil düzeni kuracağız. Önce millet anlayışıyla paylaşım konusunda adaleti tesis edeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde parti binasının açılışına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, "Gelir paylaşımında adalet yok. Fakir bir ülke olduğumuz için değil, Cenab-ı Allah bize yeterli nimeti vermediği için değil, millet olarak tembel, beceriksiz olduğumuz için değil, imkan var, kaynak var ama paylaşımda adalet yok. 'Önce millet' diyen bir anlayış yok. Bu sistemin değişmesi lazım. Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine inşallah son vereceğiz, hakkı üstün tutan adil düzeni kuracağız. Önce millet anlayışıyla paylaşım konusunda adaleti tesis edeceğiz. Bütün bu imkanlar da asıl sahibi olan millete aktarılacak" ifadelerini kullandı.

'MANEVİ MİRASIMIZ VAR'

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemi hatırlayın. Bizim bunları yapacağımız buradan malum. Referansımız var, iş bitirme belgemiz var, geçmişten gelen manevi mirasımız var. Rahmetli Erbakan Hocamız gelir gelmez, ek bütçeyle, havuz sistemiyle, faize giden milyarlarca doları oradan kurtardı. İsrafı, rüşveti, yolsuzluğu önledi ve milli kaynak paketleriyle de kaynak üretti, 6 ayda 35 milyar kaynak buldu. 1 yılda 70 milyar dolar yapar. Onu da asıl sahibi olan millete verdi. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi."

'BOLLUK VE BEREKET DÖNEMİNİ YAŞATACAK'

"Yüzde 320 maaş zammı ne demek biliyor musunuz? Bu ay 14 bin 400 lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60 bin lira olduğunu görmesi demek" olduğunu söyleyen Erbakan, "Bu olay Türkiye'de 1997'de yaşandı. Memura yüzde 200 maaş zammı demek aldığı maaşın 3 mislini alması demek. Asgari ücrete yüzde 100 maaş zammı demek, bu ay 22 bin lirayken önümüzdeki ay 44 bin lira olması demek. İşte bu bolluk bereket dönemi, 54. Hükümette milli görüş ruhuyla yaşandı. Şimdi aynı ruhu taşıyan Yeniden Refah Partimiz var. Yeniden Refah Partisi aynı bolluk ve bereket dönemini yaşatacak, adil düzeni kuracak, bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından milli görüşle kurtaracak." İfadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek belde binasının açılışı yapıldı.