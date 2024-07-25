Fatih Erbakan: ABD Kongresi'ndeki Alçaklık Utanç Verici

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ağırlanmasına tepki göstererek, "ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi insanlık adına utanç vericidir, gerçek yüzlerini ve vahşi zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, çoğunluğu kadın ve çocuk 40 bin Filistinlinin katili, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapması ve ayakta alkışlanmasına sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

"Irak'ta 1 milyon sivilin katili ABD kimseyi şaşırtmadı"

Açıklamasında yaşanan her hadisenin Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Siyonizm ile ilgili sözlerini hatırlattığını kaydeden Erbakan, "Tarihi soykırım suçları ile dolu olan, daha yakın zamanda Irak'ta 1 milyon sivilin ölmesine yol açan ABD'nin Kongresi'nde bir soykırımcının alkışlanmasına aklı başında olan hiç kimse şaşırmaz. Yaşadığımız her hadise, bizlere Rahmetli Erbakan Hocamız'ın yıllarca Siyonizm'e ve iş birlikçilerine karşı yaptığı mücadeleyi, ABD'ye ve Siyonizm'e meydan okuyuşlarını hatırlatmaktadır" dedi.

"İnsanlık adına utanç verici bir alçaklık gösterisi"

"ABD'nin Siyonizm'in emrinde" söylemlerinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erbakan, "ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi insanlık adına utanç vericidir, gerçek yüzlerini ve vahşi zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. ABD yönetimi Siyonizm'in emrindedir derken, ABD bizim müttefikimiz ve stratejik ortağımız olamaz derken ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu zihniyetten medet uman gafilleri uyanmaya davet ediyoruz"

Müslüman ülkelerin birliğinin yani D-60 hedefinin önemine değinen Erbakan, "'Türkiye olarak mutlaka D-60 hedefine ulaşmamız gereklidir' tezimizin ne kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Milli Görüş erleri olarak, 'Bize ne Amerika'dan, bize ne Amerika'dan!' diyor ve hala daha bu zihniyetten medet uman gafilleri bir an evvel derin uykularından uyanmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA