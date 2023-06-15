Fatih Erbakan: '2023'te Meclise taşıdığımız Yeniden Refah Partisi'ni 2028'de de iktidara taşımak istiyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarının başarısını değerlendirdi ve partisinin hedeflerini açıkladı. Erbakan, aile müessesesinin korunması, maddi ve manevi kalkınma, D-60 organizasyonu ve KKTC'nin tanınması gibi konulara değindi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 2023 seçimlerinde Meclise taşıdığımız Yeniden Refah Partimizi 2028'de de iktidara taşımak üzere çalışmalarımıza en hızlı şekilde bundan sonra devam edeceğiz." dedi.

Erbakan, Arnavutköy Belediyesi Davet Salonu'nda, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçim sonucunun Türkiye siyasetinde Yeniden Refah Partisi gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Seçim sonucunun anket firmalarının bilimsel ve objektif bir değerlendirme yapmak yerine manipülatif davrandıklarını gözler önüne serdiğini söyleyen Erbakan, anketlerde yüzde 1 civarında oya layık görülen Yeniden Refah Partisinin bunun üzerine bir başarı gösterdiğini, Cumhurbaşkanı seçiminde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde gösterilmesine rağmen sonucun böyle olmadığını kaydetti.

Partisinin Arnavutköy'de aldığı yüzde 6'ya yakın oy oranının İstanbul ortalamasının üzerinde olduğunu, Türkiye ortalamasının 2 misli oy aldıklarını aktaran Erbakan, "Rakiplerimizin çok ciddi maddi imkanlarla medya gücüyle Hazine yardımıyla çok sayıda imkan içerisinde girmiş oldukları seçime Yeniden Refah Partisi olarak bizler bu imkanların hemen hemen çoğundan yoksun bir şekilde girmemize, yeni kurulmuş bir parti olmamıza, çok kısa bir seçim kampanya dönemi yaşanmasına rağmen böyle bir sonucu elde ettik. Bu sonucun elde edilmesinde Erbakan Hoca'mızın, Milli Görüş'ün milletimizin kalbindeki yeri çok büyük etken olmuştur." diye konuştu.

Erbakan, partilerinin Meclise girmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "İnşallah 2023 seçimlerinde Meclise taşıdığımız Yeniden Refah Partimizi 2028'de de iktidara taşımak üzere çalışmalarımıza en hızlı şekilde bundan sonra devam edeceğiz. İnşallah bunun olacağına da gönülden inanıyoruz. Çünkü Milli Görüş tarihi bunun örnekleriyle dolu." değerlendirmesini yaptı.

"Aile müessesesinin korunması lazım"

TBMM'de iyi insan olabilmek, Allah'ın rızasını kazanabilmek, mazlumların ve mağdurların derdine derman olabilmek için mücadeleyi en etkili şekilde devam ettireceklerini dile getiren Erbakan, ailenin korunması için Mecliste mücadele vereceklerini anlattı.

Erbakan, ailenin yeni nesillerin sağlıklı nesiller olması için temel şart olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım. Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Mecliste mücadele edeceğiz."

Ahlaki ve manevi kalkınmanın yanında maddi kalkınma için de gerekli adımların atılmasının önemini dile getiren Erbakan, TBMM'de takipçisi olacakları diğer konunun Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil bir dünyanın kurulması için 57 Müslüman ülkenin bir araya geleceği "D-60" organizasyonun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Erbakan, KKTC'nin bütün dünya tarafından resmi olarak tanınması ve Kudüs'ün savunulmasının dış politikadaki öncelikleri olduğuna işaret ederek, "Bir yandan da inşallah 2024 yerel seçimlerine şimdiden kollarımızı sıvayıp bütün teşkilatlarımızla seferberlik ilan edip çalışmaya başlayacağız. Bu aziz milleti yeniden 1989 ve 1994 Milli Görüş belediyeciliği ruhuna kavuşturmak, yeniden belediyelerin giriş kapılarına 'Rüşvet alan da veren de melundur.' yazısını asmak için şimdiden kollarımızı sıvayacağız." şeklinde konuştu.

Partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığına ziyaretinde ilçe teşkilat üyeleriyle sohbet eden Erbakan, daha sonra Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dükkanı bulunan esnafla da görüştü.