Fatih Erbakan : " 14 Mayıs, Yeniden Refah ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferlerine vesile olacak"

Yeniden Refah Partisi Gaziantep milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, " 14 Mayıs, Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferlerine vesile olacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında partililer tarafından coşkulu şekilde karşılanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önemli açıklamalarda bulundu.

"14 Mayıs Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı için büyük zaferlerine vesile olacak"

14 Mayıs'ta Türkiye'nin tarihi bir seçim için sandık başına gideceğini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler Türkiye için tarihi bir anlam taşıyor. 14 Mayıs tarihi Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı için büyük zaferlere vesile olacak" dedi.

"Ülkemiz için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık"

Erbakan, partisinin il başkanlığı önünde düzenlediği mitingde, "Hepimizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde son derece önemli stratejik bir karar aldık. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, yeni nesiller için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımız için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakının çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Neden böyle söyledim, neden ailemiz için, yeni nesillerimiz için, devletimiz için, ülkemiz için böyle bir karar aldık, dedim. Çünkü karşı bloktaki partilerin, yedili masanın temsilcilerinin ve özellikle de yedili masadaki en önde gelen parti olan CHP'nin sözcülerinin ifade ettikleri, bizi böyle bir karar almaya itti de onun için. Böyle bir yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmamak adına ülkemiz, milletimiz için böyle bir kararı aldık neden böyle söylüyorum işte açıklamaları ortada, gerçekten de 2023'ün Türkiye'sinde bu açıklamaları yaparak seçime girdiklerine inanmakta zorlanıyoruz" dedi.

"Geçmişten beri milletin inancıyla kavgalı bir yapıya sahip olan CHP bu seçimde de gerçek yüzünü gösteriyor"

Konuşmasında CHP ve Millet İttifakı'nın milletin değerleriyle kavgalı bir tutum sergilediğini ifade eden Fatih Erbakan, "Bunlar 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın Kur'an öğrenmesine karşı. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunlarına, bu ecdadın torunlarına bu aziz milletimize söylediklerine bak. Bu insanlar elbette ki çoluğuna çocuğuna Kur'an öğretecek, dinini öğretecek ama hayır. Bunlar geçmişten beri milletin değerleri ile inancıyla kavgalı bir yapıya sahip. CHP bu seçimde de gerçek yüzünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bunlar camilerde ezan okunmasından, imam hatiplerden rahatsız"

CHP zihniyetinin camilerde ezan okunmasından ve imam hatiplerden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Erbakan, "Bakın CHP'nin milletvekili adayı canlı yayında söylüyor, videosu şu anda cep telefonumda var. Neymiş o uğraşacağı sorun diyor ki efendim bu camilerde hoparlörden, minareden ezan okunduğu zaman insanlar rahatsız oluyor. Bu kadar çok camiden, bu kadar yüksek sesle ezan okunmasından hastası var, yaşlısı var, ders çalışmış istirahat etmek isteyen gençler var, bu ezanlar sadece caminin içinde okunsun, minareden hoparlörden ezan okunmasın diyor, düşünebiliyor musunuz? Yine aynı milletvekili adayı aynı konuşmanın içinde diğer önemli bir konu da diyor imam hatip okulları haddinden fazla bir sayıya ulaştı, bu kadar ihtiyaç fazlası imam hatip okulu istemiyoruz. Öyleyse ben meclise girdiğim zaman CHP milletvekili olarak bu imam hatiplerin fazlalıklarını da kapatılması için mücadele edeceğim, diyor. Şimdi ben ne demiştim, ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme, şu, bu derse desin, CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi" şeklinde konuştu.

"Türk aile ve toplum yapısına aykırı her şeye sıcaklar"

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk aile ve toplum yapısına aykırı her şeye olumlu tavır sergilediklerini ve özellikle LGBT ile eşcinselliği savunduklarını vurgulayan Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar, efendim LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi size göre diyorlar, 'ne münasebet efendim, neden versin, bu da herkesin kendi özel hayatı kendi tercihidir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyor" ifadelerini kullanan Erbakan, "İşte yedili masanın cumhurbaşkanı adayı bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar, çok affedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz, dendiği zaman, diyor ki efendim, bu gayet doğal bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil, düşünebiliyor musunuz yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir, anlamında bu konuşmayı yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım diyorlar"

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam eden ve hedeflerinde Ayasofya Cami'nin bulunduğunu belirten Erbakan, "Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin, 'Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım' diyor, Ayasofya'nın camii olması doğru bir adım olmadı diyor" diye konuştu.