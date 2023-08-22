Fatih Belediyesi Başkanı Ergün Turan, İBB'nin çöp toplama sorumluluğunu reddetti

Fatih Belediyesi Başkanı Ergün Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, ilçe belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) karşısında yer alan Saraçhane Parkı'ndaki çöpleri toplamadığı iddialarına ilişkin, 'Bu parkın ve ayrıyeten 24 parkın bakım, onarım ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır.' dedi.

Fatih Belediyesi Başkanı Ergün Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, ilçe belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) karşısında yer alan Saraçhane Parkı'ndaki çöpleri toplamadığı iddialarına ilişkin, "Bu parkın ve ayrıyeten 24 parkın bakım, onarım ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır." dedi.

Turan, sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamada, Faik Öztrak'ın, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı olarak bilinen 50. Yıl Parkı'nda toplanmamış çöplerin sorumluluğunun Fatih Belediyesinde olduğuna ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İBB'nin internet sitesinden evrak aldığını belirten Turan, "Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih ilçesi sınırlarında 24 tane parkın, bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50. Yıl Parkı var. Bu 50. Yıl Parkı, Saraçhane Parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım, onarım ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

İBB binasının karşısındaki bu kötü görüntüyle ilgili parkta İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinin uzun zamandır yaptığı grev nedeniyle çöp toplamalarda bir sorun yaşanmış olabileceğini kaydeden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından kamuoyundan, ilgililerden, İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken, topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim. Bunu bir polemik yaratmak için değil, bir zorunluluk olarak açıklamak durumundayım."