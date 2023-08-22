Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddiasına belgeli cevap verdi

CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddiasına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan belgeli cevap

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, " İBB binası ve çevresi tamamen İBB sorumluluğunda"

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklama ile İBB binasının önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'nin sorumluluğundadır iddiasına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan cevap geldi. Söz konusu bölgenin İBB sorumluluğunda olduğunu belgelerle aktaran M. Ergün Turan, " İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinde Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci yıl parkı var. Bu 50'nci yıl parkı Saraçhane parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarına ilişkin, " İstanbul Büyükşehir Belediye Binası Fatih ilçesinde. Çöpleri toplama sorumluluğu da o ilçede AK Partili belediye başkanı tarafından yönetilen Fatih Belediyesi'ndedir" açıklamasında bulunarak Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'ni sorumlu tutmuştu.

CHP'li Faik Öztrak'ın bu iddiasına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan belgelerle cevap verdi. Turan yaptığı açıklamada, " Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci yıl parkı var. Bu 50'nci yıl parkı Saraçhane parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır. İBB'nin hemen karşı tarafında oluşan bu kötü görünüş ile alakalı Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim. Bunu bir polemik olarak değil, zorunluluk olarak açıklamak durumundayım. Dolayısıyla asıl bilgilendirilmesi gereken bu konuyu bugün açıklama yapan insanlardır" şeklinde konuştu.