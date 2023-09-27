Fatih Belediye Başkanı Gençlerle Buluşuyor

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, her Salı Fatih Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinliyor ve tecrübelerini paylaşıyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın gençlerle bir araya geldiği "Başkanla 25 Dakika" programı her Salı Fatih Merkez Kütüphanesi'nde devam ediyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kütüphanelere kayıtlı gençleri dinlemek, onların düşüncelerini doğrudan almak ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla her Salı günü "Başkanla 25 Dakika" programıyla Fatih Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geliyor. Gençlerle samimi ve içten bir sohbet ortamı oluşurken karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve önerileri konuşuldu. Gençlerin Fatih'e yapıcı katkılar sağlamalarını teşvik etmek ve onların fikirlerini dinlemek amacıyla Fatih Merkez Kütüphanesi'nin huzurlu atmosferinde gerçekleşen toplantıda, gençler geleceğe yönelik projeler ve toplumsal meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

"Gençlerimizi daha azimli görüyorum"

'Başkanla 25 Dakika' programında gençlerin görüşlerinin yanı sıra tecrübelerini de aktaran Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'e kazandırdığımız 12 kütüphanenin 220 bini aşan kayıtlı üyesi var. Bu bizi oldukça mutlu eden ve ne kadar doğru bir iş, proje yaptığımızı gösteren bir durum. Gençlerimiz buralarda kitapla büyüyor, vakit geçiriyor, zihnini, ruhunu kitapla besliyor, derslerine konforlu ortamda çalışabiliyor, sınavlarına hazırlanıyorlar. Fatih'in yeni nesil kütüphaneleri aynı zamanda mekansal esneklikleri sayesinde sergi, konser, gösterim, konferans gibi etkinliklere de açık. Bu bakımdan, gençlerimize bilgi sunmanın yanında, sağlıklı sosyalleşme imkanı da tanıyor. Gençlerimizle kütüphanede beş on dakika bile geçirince ayrı huzur buluyorum" diyerek, onları daha azimli bulduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL