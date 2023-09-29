Fas Tarım Bakanı Muhammed Sıddıki, İsrailli mevkidaşı Avi Dichter ile gıda güvenliği ve su krizi konularını ele aldı. İki ülke arasında yapılan konferansta çeşitli meseleler görüşüldü.

Fas ve İsrail Tarım Bakanları Gıda Güvenliği ve Su Krizi Konularını Ele Aldı

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sıddıki, bir konferans kapsamında ülkesini ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Avi Dichter ile gıda güvenliği ve su krizi konularını ele aldı.

İsrail'in Rabat İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Afrika kıtasıyla ilgili Marakeş'te düzenlenen uluslararası konferansa Dichter ile katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Govrin, paylaşımında "Bu konferansta, İsrail Tarım Bakanı, Faslı mevkidaşıyla, gıda güvenliği ve dünya nüfusunu tehdit eden su kriziyle ilgili sorunların çözümüne katkı sağlayacak birçok meseleyi görüştü." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Govrin, İsrail Tarım Bakanı'nın bazı Faslı yetkililerle de bir araya geldiğini belirtti.

Govrin, Dichter'in 27 Eylül'de de Fas'ın kuraklık ve su sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerinden Agadir'de Sus Massa Bölge Konseyi Başkanı Kerim Aşenkli ile gıda güvenliği, iklim krizi ve kuraklık gibi konuları görüştüğünü aktardı.

Fas Tarım ve Sağlık Bakanlıkları, Afrika kıtasında sağlık, su, çevre ve gıda güvenliğinin tartışıldığı konferansın ikincisini 27-29 Eylül tarihlerinde Marakeş'te düzenledi.

Ülkede yıllardır süren kuraklık ve su sıkıntısı, ülkedeki iş gücünün yüzde 40'ını oluşturan tarım sektörünü olumsuz etkiliyor.

Fas-İsrail ilişkileri

İsrail ile Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin, 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İki ülke arasında 20 yılın ardından diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesiyle çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalanmıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.