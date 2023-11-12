Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Filistinlileri Gazze'den çıkarma çabalarını tehlikeli buluyor

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı Abdulilah Benkiran, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göçe zorlanma çabalarının tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Benkiran, İsrail'in sınırlarının Nil'den Fırat'a kadar uzandığı iddiası dikkate alındığında Filistinlileri Gazze'den çıkarma çabalarının tehlikeli olduğunu söyledi.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göçe zorlanma çabalarının tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Başkent Rabat'taki parti toplantısı sırasında konuşan Benkiran, " İsrail'in sınırlarının Nil'den Fırat'a kadar uzandığı iddiası dikkate alındığında" Filistinlileri Gazze'den çıkarma çabalarının tehlikeli olduğunu söyledi.

Hamas'ın kararlı duruşu ve direnişinden övgüyle söz eden Benkiran, İsrail'in, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönünde Hamas hakkında ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Benkiran, İsrail'in Hamas'a karşı zafer kazanma hedefinden her gün biraz daha uzaklaştığını savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.