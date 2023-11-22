Fas'ta İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı çıkıldı

Fas'ta bir grup kanaat önderi İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının iptal edilmesini ve Filistinlilere destek verilmesini talep etti.

Fas'ta bir grup kanaat önderi ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasından çekilmesini talep etti.

Çok sayıda akademisyen, hukukçu, gazeteci, aktivist ile eski bakanların da yer aldığı grup, Fas'ın İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını iptali ile Filistinlilere destek verilmesinin talep edildiği dilekçeye imza attı.

Dilekçeyi imzalayanlar arasında, eski Adalet Bakanı Mustafa er-Ramid, eski Aile Bakanı Cemile el-Musalla ve eski Yüksek Öğretim Bakanı Lahsen ed-Davudi ile eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed Raysuni de yer aldı.

İmzalı dilekçe ile birlikte yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sivillere karşı yürüttüğü "soykırım"ın kınandığı belirtildi.

Normalleşme anlaşmasının İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları artırmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, devletten İsrail'in Rabat'taki irtibat bürosunu kalıcı olarak kapatması talep edildi.

Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında Fas'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşması 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.

Fas'ta İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı çıkan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.