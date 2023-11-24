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Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteriler Düzenlendi

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Derneği'nin çağrısıyla ülkenin birçok kenti geniş katılımlı gösterilere sahne oldu. Göstericiler, Gazze'deki sivillerin hedef alınması konusundaki sessizliğinden ve İsrail'e desteğinden dolayı Batı'yı eleştiren sloganlar attı. İsrail ile normalleşmeye karşı olduklarını ifade ederek Rabat'taki İsrail İrtibat Bürosunun kapatılması çağrısında bulundu.