Fas Parlamentosu Müsteşarlar Meclisi Başkanı İsrail ziyaretini sağlık nedeniyle erteledi

Fas Parlamentosu Müsteşarlar Meclisi Başkanı En-Nim Meyyara, "sağlık durumu" nedeniyle İsrail ziyaretini erteledi.

Fas Parlamentosu Müsteşarlar Meclisinden, Meyyara'nın, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e gerçekleştireceği ziyarete saatler kala yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, pazar günü Orta Doğu turunun ilk durağı Ürdün'e gelen Meyyara'nın burada rahatsızlandığı ve bu nedenle beklenen İsrail ziyaretini ertelediği kaydedildi.

Rahatsızlığının, Meyyara'nın hastanede gözetim altında olmasını, bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını gerektirdiği bilgisi verilen açıklamada, bu nedenle Meyyara'nın, Filistin Ulusal Konseyi ve İsrail Meclisi'ne (Knesset) yapması planlanan parlamento ziyaretlerine devam edemeyeceği aktarıldı.

Böylece Fas ile İsrail arasında 10 Aralık 2020'de ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Fas'tan İsrail'e "üst düzey siyasi bir yetkilinin" yapacağı ilk ziyaret de ertelenmiş oldu.

Fas-İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin, 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalanmıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.