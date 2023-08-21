Fas Kralı 6. Muhammed, Kral ve Halk Devrimi'nin yıl dönümünde 653 mahkumu affetti. Mahkumlardan bazıları özgürlüğüne kavuşurken, bazılarının hapis süreleri kısaltıldı ve para cezaları azaltıldı ya da iptal edildi. Ayrıca aşırıcılık ve terörizm davalarından hüküm giyen 16 mahkumun da affedildiği belirtildi.

RABAT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Fas Kralı 6. Muhammed, Kral ve Halk Devrimi'nin yıl dönümünde 653 mahkumu affetti.

Fas Adalet Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre mahkumlardan bazıları özgürlüğüne kavuşurken, bazılarının da hapis süreleri kısaltıldı. Mahkumlardan bir kısmının ise para cezaları azaltıldı ya da iptal edildi.

Açıklamada aşırıcılık ve terörizm davalarından hüküm giyen 16 mahkumun affedildiği belirtildi. Bunlardan 8'i serbest bırakılacak, biri de para cezası kaldırılarak serbest kalacak. Kalan 7 mahkumun ise ceza süreleri kısaltıldı.

Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta kutlanan Kral ve Halk Devrimi gününde krallığın sömürge yönetimine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi anılıyor.