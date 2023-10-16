Fas Dışişleri Bakanı Filistin Kurtuluş Örgütü ile görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze'deki savaşın durması, sivillerin himayesi ve insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze'de savaşın durması, sivillerin himayesi ve insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

Fas Dışişleri Bakanlığı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Bakan Burita ile Genel Sekreter Hüseyin eş-Şeyh arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görüşmede, Filistinlilerin zorla göçe maruz bırakılmalarının önüne geçilmesinin yanı sıra barış, güven ve istikrar için uluslararası hukuk ve meşruiyet üzerine dayalı siyasi bir sürecin zorunlu olduğu belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.