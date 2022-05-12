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Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce için hazırladığı sunum dosyasını teslim etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce için hazırladığı sunum dosyasını teslim etti.

Ankara'da temaslarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti. Düzce için hazırladığı sunum dosyasını Oktay'a teslim eden Başkan Özlü, ayrıca Düzcespor ile ilgili de şehre stadyum yapılmasını istedi. Başkan Özlü, "Bu yıl şampiyon olan Düzcespor'a yakışır yeni bir şehir stadı yapımıyla ilgili yardımlarını talep ettim. Oktay'a şehrimize olan ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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