Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kalan kısmını paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının kalan kısmını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanımızın BM konuşmasının kalan kısmı şu şekildedir' notuyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptığı konuşmanın devamını paylaştı:

"Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir. Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir. Değerli Dostlarım Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir. Filistin'in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UN-RI-VA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir. Biz, Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Buradan tüm Filistinli kardeşlerime, özellikle mazlum Gazze halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum." - ANKARA