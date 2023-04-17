Fanatik Trabzonsporlu Bakan Karaismailoğlu TS Clup'ta alışveriş yaptı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhur ittifakı üyelerini ziyaret ettikten sonra Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi TS Clup'ta alışveriş yaptı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhur ittifakı üyelerini ziyaret ettikten sonra Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi TS Clup'ta alışveriş yaptı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhur ittifakı üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar'ı, Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Mehmet Aydın, Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir tarih olduğunu belirten Karaismailoğlu, bunun bir vatan millet seçimi olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "2023 seçimleri bir beka meselesi. Önemli bir seçim. Bu kutlu süreçte Cumhur İtifakı olarak birlikte emin adımlarla yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.

Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen Bakan Karaismailoğlu, Cumhur ittifakı üyelerinin ziyaretin ardından Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi TS Clup'u ziyaret ederek, alışveriş yaptı. - TRABZON