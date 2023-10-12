Fahri Sabit Korutürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenle Anıldı
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 36'ncı yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Korutürk'ün oğlu Selah Korutürk ile eşi katıldı. Korutürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından mezarına Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailesi adına çelenkler konuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra protokol üyelerinin aileye taziyelerini iletmesiyle sona erdi.
Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Korutürk'ün oğlu Selah Korutürk ile eşi katıldı. Korutürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından mezarına Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailesi adına çelenkler konuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra protokol üyelerinin aileye taziyelerini iletmesiyle sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika