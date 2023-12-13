Fahrettin Altun: Yapay zeka karşısında cesur olmalıyız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay zeka karşısında yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında cesur olmamız gerektiği çok açıktır. 'Yapay zekayı nasıl yönetmeliyiz' sorusunun cevabını ararken bu net cümleyi kurmamız gerekir. Evet; yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Tarihe, kültüre, insani birikimlerimize ve birbirimize güveneceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde 'Medyada Yapay Zekayı Yönetmek' programına katıldı. Altun, "Medyada yapay zekayı yönetmekten bahsediyoruz; yapay zekayı kullanmaktan, yahut engellemekten bahsetmiyoruz. Bir yanıyla bünyesinde ciddi meydan okumalar barındıran, öte yandan gözle görülür imkanlar ihtiva eden bir teknolojiden dem vuruyoruz. Yapay zeka teknolojisi artık medya dünyamızın bir gerçekliği. ve biz onu nasıl yöneteceğiz? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Madem yönetmekten bahsediyoruz. O takdirde güçlü bir liderliğe, planlamaya ve denetime ihtiyacımız var demektir. Eğer bunlardan biri eksik olursa o takdirde bir yönetim sürecinden bahsedemeyiz" dedi.

Altun, yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında kültürsüzleşme ve insansızlaşmanın mutlak suretle yönetilmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bu meseleyi yöneterek işe başlamalıyız. İnsanı, kültürü ve tarihi merkezde tutarsak yapay zekanın medyadaki kullanımı daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir hal alabilir. Aksi takdirde referans noktasını kaybeder, sonsuz modellerin birbirini referans aldığı adeta bir kaosa mahkum hale geliriz. Bizlerin tarihsel, entelektüel, kültürel birikimlerimizden damıtılacak bir kurumsal yönetişim kabiliyetine ihtiyacımız var ve bu da yapay zekayı yönetmek açısından olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Yine yapay zeka karşısında yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında cesur olmamız gerektiği çok açıktır. 'Yapay zekayı nasıl yönetmeliyiz?' sorusunun cevabını ararken bu net cümleyi kurmamız gerekir. Evet; yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Tarihe, kültüre, insani birikimlerimize ve birbirimize güveneceğiz. İnsanlık olarak önümüzde çözüm bekleyen çok devasa bir mesele var. Bu da küresel adaletsizlik meselesidir. Bugün küresel adaletsizlik üreten sistemle yapay zeka teknolojilerini üreten ve kontrol eden sistem aynı sistemdir. Bu haliyle yapay zeka küresel adaletsizliği derinleştiren bir unsurdur."

BAKAN KACIR: YAPAY ZEKA MEDYAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Bakan Kacır ise dijital teknolojilerde büyük değişimlere tanıklık edilen bir çağda olduklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Dijital dünyada yaşanan bu kırılmaların sonucu olarak; iş süreçlerinin değiştiğine, üretim modellerinin geliştiğine ve tüketici davranışlarının çeşitlendiğine şahit oluyoruz. Sosyal hayatımızdaki alışkanlıklarımızın yeniden şekillenmesinde rol oynayan alanlardan biri de yapay zeka. Haberleşmeden havacılığa, tıptan savunmaya kadar tüm sektörlerde kullanılan akıllı sistemlerin çekirdeğini oluşturan yapay zeka; günlük yaşam pratiklerimizi kolaylaştırıyor, kaynakları ve zamanı etkin kullanmamızı sağlıyor. Otomobillerdeki sürücüsüz teknolojilerle, trafik güvenliğini artırıp seyahatimizi daha konforlu hale getirebiliyoruz. Sağlık sektöründe tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırabiliyoruz. Sohbet robotları ile karşımızda insan varmış gibi konuşup, farklı programlama dillerinde programlar yazabiliyoruz. Medya da yapay zekanın yeniden şekillendirdiği sektörlerden biri. Bugün milyar dolar değerlemeyi aşmış birçok dijital içerik üreticisi ve sunucusu şirketin başarısının arkasında; yapay zeka algoritmalarıyla kullanıcı tercihlerini doğru analiz etmeleri ve kişiselleştirilmiş içeriklere erişim imkanı tanımaları yatmakta. Algoritmik habercilik uygulamaları, yapay zekayla haber değeri taşıyan güncel ve doğru bilgiyi filtreliyor. Gerçek yazarlar tarafından yazılan bir metinden ayırt edilemez nitelikte metinleri kısa sürede vatandaşla buluşturuyor."

'YAPAY ZEKA ALANINDA 3 BİN 700'DEN FAZLA PROJEYE DESTEK VERDİK'

Kacır, 'müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' vizyonuyla ulusal yapay zeka stratejilerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla proje ve bin 300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik. Bugün; yapay zeka alanında teknoparklarımızda 2 bin 300'den fazla firma faaliyet gösteriyor. 203 Ar-Ge merkezimizde de yapay zeka projeleri yürütülüyor. Dene yap teknoloji atölyelerimizde ve bilim merkezlerimizde gençlerimize yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek adına yapay zeka içeren yarışmalar düzenliyoruz. Veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki yerinin öneminin farkındayız. Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz TRUBA'da yeni süper bilgisayarımızı devreye alıyoruz. Yapay zeka alanında yetkinliklerimizi artırmanın yanında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve sorumlu şekilde kullanımı için uluslararası iş birliklerinde aktif rol üstleniyoruz. Ülkemiz geçtiğimiz yıl Yapay Zeka Küresel Ortaklığı'nın üyesi oldu" diye konuştu.