Fahrettin Altun: Terörün sözcülüğünü yapanlara karşı mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör, terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı nasıl amasız ve ancaksız bir mücadele yürütüyorsak, terörizmin sözcülüğünü yapanlara karşı da aynı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamalarına ilişkin paylaşıma bulundu.

"İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullanan Altun, bu hakların bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerdiğini belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi de içermez, içeremez. Bu insana, topluma, devlete ve insanlığa düşmanlığın ta kendisidir. Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Yapılması gereken bu ortak düşmana karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın terörü kaynağında kurutma stratejisine destek olmaktır. Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir. Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir. Düşünceyi zehir ile harmanlayarak sunmak örgütlü kötülüktür. Örgütlü kötülüğü savunmak ve terörizm lehine toplum mühendisliği yapana omuz vermek suça ortak olmaktır."

Fahrettin Altun, insan haklarının temelini yaşam hakkının oluşturduğunu, bir başka deyişle yaşam hakkının en temel hak olduğunu vurguladı.

Bu temel hakkı hedef alanların karşısında, hak ve adaletin yanında olduklarını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör, terör örgütleri ve iş birlikçilerine karşı nasıl amasız ve ancaksız bir mücadele yürütüyorsak, terörizmin sözcülüğünü yapanlara karşı da aynı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin terör örgütleri üzerinden dizayn edildiği, esaret altına alındığı karanlık günler geride kalmıştır."