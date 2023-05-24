Fahrettin Altun: Teröre umut vadeden muhalefet çizgisi gördük

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Seçim sürecinde, terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu gördük. Maalesef bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Seçim sürecinde, terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu gördük. Maalesef bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Başkanlıkta düzenlenen 'Büyük Türkiye Vizyonu Paneli'nde konuştu. Altun, 'Büyük Türkiye Vizyonu'nu heyecanla inşa etmenin arifesinde olduklarını belirterek, "Bugüne kadar geleceğe dönük olarak Türkiye'yi güçlü ve iddia sahibi bir ülke konumuna getirecek projeleri hayata geçirmek, hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek üzere yolumuzda hep kararlılıkla ilerledik. Bundan sonra da devlet millet el ele yeni yüzyılında Türkiye'mizi, ilk yüzyılında kat ettiği aşamanın çok ötesine ulaştırma, milletimizden aldığımız güçle çok daha büyük başarılara erişme arzusundayız" diye konuştu.

Terörle mücadelede konsept değişikliğine giderek 'terörü kaynağında kurutma' stratejisinin uygulandığına işaret eden Altun, "Bu adımla terörle mücadelede tarihimizin en önemli neticelerini hamdolsun elde ettik. Türkiye bundan sonra da hiçbir şekilde terörle mücadeleden taviz vermeyecektir ancak ne yazık ki içinde bulunduğumuz seçim sürecinde terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu gördük. Maalesef bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu. İşin üzücü yanı ise bunlardan, 'Bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok, biz bu açıklamalardan beriyiz' gibi bir reddiyeyi, bugüne kadar asla duymadık. Bu da milletimiz tarafından terör örgütleriyle kol kola olmalarının zımni bir kabulü olarak algılandı. Terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının söylemlerinin, bir muhalefet partisi ve onun cumhurbaşkanı adayınca dillendirilmesi, Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu iş birliği ortaya döküldüğünde ise sarıldıkları yalanlarla, iftiralarla, dezenformasyonlarla siyaset sahnesini kirletmeye çabaladılar. Ancak milletimiz terör örgütleriyle beraber seçim kampanyası yürütenlere cevabını 14 Mayıs'ta çok açık bir şekilde verdi. İnşallah 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde vereceği cevapla da böyle bir tabloyu asla kabul etmediğini ve etmeyeceğini bir kez daha gösterecektir" ifadelerini kullandı.