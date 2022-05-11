Fahrettin Altun: Sistematik dezenformasyonun son hedefi göçmen politikası oldu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Maruz kaldığımız sistematik dezenformasyon ve toplumsal mühendislik girişimlerinin son hedefi, ülkemizin göçmen politikası oldu. Ancak biz devlet ve millet olarak, bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 'Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Altun, medyanın dinamik bir alan olduğunu belirterek, "Teknolojide yaşanan gelişim ve beraberinde ortaya çıkan dijital dönüşüm medyada da hem üretim hem de tüketim boyutunda yansımalarını gösteriyor. Hatta teknoloji ve dijital gelişimin etkilerinin en fazla medya sektöründe görüldüğünü, hissedildiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır. Gazete, televizyon ve radyo başta olmak üzere konvansiyonel medya, bütün unsurlarıyla büyük bir dönüşüme uğruyor. Yeni imkanlarla içeriklerin çok daha geniş kitlelere ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, medya erişimi açısından sınırların ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Pek çok yenilik ve gelişmenin yanında dijital dönüşüm, aynı zamanda bazı sorunlara, olumsuzluklara da yol açıyor. Bunlardan biri de bu çalıştayda ele alınacak başlıklar arasında yer alan dezenformasyon olgusudur. İçinde yaşadığımız hakikat ötesi çağda, dijital mecraların da yaygınlaşmasıyla ölçeği ve boyutu genişleyen bir dezenformasyon tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu tehdit kamu güvenliğinden kişilik haklarına kadar geniş bir alanda etki potansiyeline sahiptir. Özellikle sosyal medya mecraları bu sorunun en yoğun yaşandığı; hakikatin yerine yalanın, gerçeğin yerine tahrif edilmiş bilginin dolaşımda olduğu platformlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.