Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz - Haberler

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Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Fahrettin Altun, Politika, Haberler

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