Fahrettin Altun'dan Karadeniz gazı paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Karadeniz gazımız hanelerimize bereket getirsin. Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu siyasi malzeme haline getirmelerini üzüntüyle izlerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Enerjide bağımsızlığımızın nişanesi olan Karadeniz doğal gazını dağıtım hatlarına bağlıyor, yerli imkanlarımızla hanelerimize ulaştırıyoruz. Kısır siyasi tartışmaların neden sürekli tetiklenmek istendiğini, suni gerilim hatlarının neden oluşturulmaya çalışıldığını tüm milletimiz gibi biz de biliyor, ancak tüm bu çabalara eserle, hizmetle cevap vermeye devam ediyoruz. Karadeniz gazımız hanelerimize bereket getirsin. Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.