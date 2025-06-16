Fahrettin Altun'dan İsrail'in Medyaya Saldırısına Sert Tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırısını kınayarak, gazetecilere yönelik saldırıların barbarlık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırmasına ilişkin, "Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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