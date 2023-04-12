Fahrettin Altun: Batılı devletler FETÖ konusunda 3 maymunu oynuyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu'nda konuştu. Altun, "Özellikle Batı'da belli hesaplar, planlar dahilinde FETÖ'yü güya ılımlı İslam'ın yüzü olarak pazarlayan çevreler, FETÖ'nün anti-demokratik, totaliter ve terörist yapısını gizlemeye çalışıyorlar. Bunun da ötesinde radikalleşmeyle mücadele içinde olduklarını söyleyen Batılı devletler, sistematik radikalleştirme fabrikası FETÖ terör örgütünün faaliyetleri konusunda üç maymunu oynuyorlar" dedi.

Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu'nda konuştu. Altun, FETÖ'nün bu milletin ve bu devletin başlıca düşmanı olan bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "Milletin din, eğitim, sivil toplum, yardımlaşma gibi değerlerini ve duygularını istismar ederek palazlanmış; kirli emellerini hayata geçirmek için devletin kurumlarına sinsice çöreklenmiş karanlık bir çetedir. FETÖ aynı zamanda radikal bir terör örgütüdür. FETÖ, mankurtlaştırdığı ve radikalleştirdiği militanlarını devletlerin stratejik kurumlarına sızmak, ülkenin milli ve manevi hassasiyetlerini sömürmek için kullanmıştır. Bu şekilde devletler içinde paralel yapılanmalar oluşturan FETÖ, dış müdahalelerin, kumpasların, komploların, şiddetin ve terörün kaynağı haline gelmiştir" dedi.

Altun, Türkiye'nin yalnızca içeride değil hukuki ve diplomatik olarak uluslararası alanda da FETÖ ile mücadeleye kesintisiz ve kararlı olarak devam ettiğini ifade ederek, "FETÖ'nün hedef aldığı ülkelerde bu alçak terör örgütüne yönelik araştırma faaliyetleri icra ediyor, uluslararası topluma FETÖ'nün hain yüzünün anlatılmasını sağlıyoruz. FETÖ, ülkemizin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, İran, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Fakat başta Amerika, Avrupa Birliği ve Interpol olmak üzere başka pek çok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından bu tehlikeli yapı hala terör örgütü olarak tanımlanmıyor. Bazı ülkeler FETÖ elebaşı ve takipçilerini Türkiye karşısında kullanışlı bir aparat olarak görüyor olabilirler. Fakat her zaman altını çizdiğimiz gibi; terör örgütleri bir akrep gibidir, günü gelir cebinde taşıyanı da sokar. Tarihe terör örgütlerini himaye eden, destekleyen ülkeler olarak yazılmak istemeyenler, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin yanında durmalıdır" dedi.