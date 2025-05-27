İletişim Başkanı Altun: 27 Mayıs'ı Unutmayacağız

İletişim Başkanı Altun: 27 Mayıs'ı Unutmayacağız
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeye vurulmuş ağır bir darbe olduğunu belirterek, bu olayın demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu ifade etti. Altun, demokrasi mücadelesinin önemini vurgulayarak, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı Altun, paylaşımında "Millet iradesini hedef alan 27 Mayıs Darbesi, demokrasi tarihimizin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biridir. 'Yeter, söz milletindir' diyerek tek parti idaresine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesi, milli iradeye vurulmuş ağır bir darbedir. Bu darbe, sadece başbakanı ve bakanları değil; milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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