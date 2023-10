Fadıloğlu ve Kaymakam Yamlı, Muhtarlar Gününü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, muhtarlarla buluştular. Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Yamlı, tüm muhtarların taleplerini dinlediler, çözüm odaklı fikir alışverişinde bulundular.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldiler. Programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Buğdaycı, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Lütfi Kaya, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gaziantep İl Müdürü Hasan Alan, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

"365 gün 24 saat esaslı çalışan bir yapı içerisindeyiz"

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Allah, sağlık, sıhhat içerisinde hep birlikte hayır hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabi bu özel günler yılın takvim programı içerisinde bir gün alınıyor ama muhtarımızın bırakın bir günü, bir dakikası yok. 365 gün 24 saat esaslı çalışan bir yapı içerisindeyiz. Tabii bu işler gönül işi, bizleri kimse zorla Belediye Başkanı zorla muhtar yapmadı. Biz bunları gönüllülük esası içerisine girdik ve bu hizmetin karşılığını da Allah'tan bekleyerek hareket ediyoruz. Tamam, dünyalıkla ilgili karşılığını buluyoruz belki ama diğer taraftan da hepimiz yapmış olduğunuz hizmetlerin karşıladığında büyük dualar alıyorsunuz. Bu duaların da devamını diliyorum. Kaymakamız Allah razı olsun, göreve başlar başlamaz teşviki mesaimizi arttırdık. Sizlerle bir araya gelmek istedik. Tabii muhtarlar gününün de vesilesiyle bugün hep birlikte olalım istedik. Fakat konuşmalara başlamazdan önce de her mahalledeki en öncelikli meselelerimiz özellikle bu depremden sonraki süreçteki yaşanan meseleler. Soru cevaba geçtiğimizde Kaymakamımızın konuşmasından sonra, gerek çevre şehircilikle ilgili gerekse de diğer konularla ilgili zaten burada geleneksel hale getirdiğiniz bu toplantıda herkes her meselesini gündeme getirebilir. Bütün daire müdürlerimiz burada. Esas olan iyi niyetle, çözüm odaklı çalışabilmek. Bu noktada gerçekten Allah hepinizden razı olsun, deprem sürecinde de köyünde mesele olan, olmayan birine destek eden, 'bizim köyümüzde sıkıntı olmadı, bize kimse gelmesin' diyen muhtarlarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. El birliğiyle bunun çok kısa sürede, en azından acil durumu idare ettik ama, bundan sonraki kalıcı süreç içerisinde neler yapmamız lazım? Bu konuda istişarelerimizi yapacağız. Hükümetimiz yapılması gerekenleri yapıyor, aksayanlar olabilir. Onlara da burada konuşup inşallah hep birlikte çözüm üreteceğiz. Ben tekrar 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim işimiz ve gücümüz memleketimize, vatandaşımıza, devletimize her zaman hizmet etmek"

Şehitkamil'de birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkat çeken Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Şehitkamil gerçekten büyük bir ilçe, Gaziantep büyük bir il, imkanlı bir il. Burada hakikaten gerek teşkilatların bizim kurumlarımızın, Belediyemizin, diğer birimlerin gerçekten özverili ve bu işte yetişmiş insanlardan müteşekkir olduğunu görüyoruz. Gerek bizim ilçe müdürlerimiz gerekse de Belediye Başkanımız ve ekip olmak üzere çok güzel ve uyumlu bir çalışma yürütüyorlar. Bu uyum hem işlerine hakimiyetten hem de insanların birbirine olan güveninden kaynaklanıyor. Bizim işimiz ve gücümüz inşallah memleketimize, vatandaşımıza, devletimize her zaman hizmet etmek. Biz bu anlamda bunun için buradayız. El birliğiyle, bu işin hakkından en güzel şekilde geleceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Allah, hepinize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kulandı.

"Başkanımız, her yıl bizleri hatırlayarak, bizleri onore ediyor"

Bu özel günlerde hatırlanmanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden Eydibaba Mahalle Muhtarı Halil Kargın, "Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımızın ve Kaymakam Bey'in düzenlediği toplantıya katıldık. Her yıl Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu bizleri hatırlayarak, bizleri onore ediyor, hiçbir günümüzü unutmuyor. Başkanımız, her zaman vatandaşının yanında. Biz muhtarlar olarak Başkanımızdan memnunuz. Başkanımızın da biz muhtarlardan çok memnun olduğunu biliyoruz. Bu özel gün vesilesiyle de, Başkanımızın hediyelerimizi aldık. Başkanımızın bize bu gazel yaklaşımı için ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Şehitkamil Belediyemizin çalışanlarına da her zaman yanımızda oldukları için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Muhtarlar, temsil ettikleri vatandaşların taleplerini anlattılar. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Yamlı, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü adına çalışacaklarını vurguladılar. Program sonunda Başkan Fadıloğlu ve Kaymakam Yamlı, günün anısına muhtarlara plaket takdiminde bulundu. Daha sonra Dülük Göl Kafe Restoranda öğlen yemeğine geçildi. - GAZİANTEP