Fadıloğlu: 'Hayat standardımızı yukarıya çıkarttık'

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu 8 Şubat Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Fadıloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerinde günden güne hayat standardımızı yukarıya çıkarttık. Her türlü negatifliğe rağmen Allah'a binlerce şükürler olsun ki yine bizim ülkemiz büyümesini devam ettirdi" dedi.

Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde seçim bürosu açılışı düzenlendi. Açılışa katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş katıldı. Seçim bürosu açılışı, yoğun bir katılımla yapıldı.

Hayat standardımız günden güne yükseldi

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "8 Şubat, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanının veriliş günü. Bundan 100 yıl önce atalarımız bu toprakları vatan kılmak adına kanları, canlarıyla mücadele ettiler. Bu toprakları bize vatan kıldılar. O gün göğüs göğüse, süngü süngüye savaş yapılırken şu anda siyasi, ekonomik savaşlar yapılıyor. Allah'a şükür, bundan 21 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerinde günden güne hayat standardımızı yukarıya çıkarttık. Ama bundan rahatsız olan dış güçler, standartlarımızı aşağıya çekmek için ellerinden geleni yaptılar. Ellerinden geleni de ardına koymasınlar. Bu millet bizim arkamızda olduğu müddetçe, milletle beraber yol yürüdüğümüz müddetçe Allah'ın izniyle onlar hiçbir zaman emellerine kavuşamayacaklar. Evet, hayat standardımız günden güne yükseldi. Ancak sizler de kabul edersiniz ki 2016'da dünyada yaşanmamış bir olayı yaşadık. Kendi uçaklarımız, kendi vatandaşımızın üzerine kurşun sıktı. 2018'de bu memlekette ekonomik bir darbe girişiminde bulunuldu. Buna rağmen peşinden pandemi, onun akabinde seller, yangınlar ve nihayetinde en büyük depremlerden bir tanesini her türlü negatifliğe rağmen Allah'a binlerce şükürler olsun ki yine bizim ülkemiz büyümesini devam ettirdi. Bu yalnızca hükümetin programı değil bu aziz milletin coşkulu duruşuyla doğru orantılıydı. Bizler, kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize yardımlaşma, dayanışma içerisinde olduğumuz müddetçe Allah'a şükür bu tür engellerin hepsini ortadan kaldırdık. Şimdiden sonra bize düşen bir tek görev var. Mesele, Ali'nin, Veli'nin milletvekilliği seçilme meselesi değil. Bu, hak ile batılın mücadelesi. Allah'ın izniyle daha önce bunlara fırsat vermediğimiz gibi bunda da fırsat vermeyeceğiz. 8 Şubat, yine liderinin arkasında duracak, hem Cumhurbaşkanımızı yeniden oraya çıkaracak hem de milletvekili sayısını maksimum düzeyde tutarak onun elini güçlendirecek. Bizim yapacağımız iş, gidip sandıkta vatandaşlık görevimizi yerine getirmektir. Ben, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin

Programda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, "Yüzyılın seçimine 11 gün kaldı. Evet. Yavrularımızın geleceğini belirleyeceğimiz yüzyıl içinde Türkiye'nin en önemli seçimine çok az bir süre kaldı. Sahada her geçen gün görüyoruz ki AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin bir kez daha teveccühü ile Allah'ın izniyle yeniden seçilecek. Sizlerden istirham ediyorum. Bu meselenin bir beka meselesi olduğunu yavrularımıza anlatalım. Bilmeyenlere anlatalım. Özellikle sosyal medyadan yalan yanlış iftiralarla Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı kötülemek isteyen müfterilere fırsat vermeyelim. Fitnelerine fırsat vermeyelim. Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere müsaade etmesin. 14 Mayıs'a kadar durmadan, yorulmadan, mücadele edeceğiz, davamızı tebliğ edeceğiz. Bu meselenin bir milli beka meselesi olduğunu, normal bir seçim olmadığını, milletimize anlatacağız. 14 Mayıs'a kadar hep beraber durmak yok, yola devam" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP