Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti

Fadıloğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye idealimize, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mesajında, "Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Kadim bir medeniyetin mensupları olarak bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, insana değer veren bir kültüre sahibiz. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin ve emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetini gaye edinen bir inancın mensupları olarak devlet ile bireyler arasında asıl olanın önce insan olduğunu vurgulayan, insanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışını hayatımızın her alanında benimsiyor ve insan emeğine büyük değer veriyoruz. Üretim ve hizmet sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçi kardeşlerimiz, bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlenmektedirler. Üretime yaptıkları katkılar sayesinde, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde önemli paya sahip tüm emekçilerimizin, ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınma hedefine ulaşmasındaki kararlılıkları ve sağduyulu tavırları her türlü takdirin üzerindedir. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bugünün dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Emekçi kardeşlerimize, aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP