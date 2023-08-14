Fadıloğlu, ailelerin sorunlarına ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, aile ziyaretleri çerçevesinde Güvenevler ve Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden 2 aileye misafir oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, " Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah'ın izniyle biz birbirimize sarıldığımız müddetçe de daha ileriye hep birlikte koşacağız" dedi.

Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Ali Tilyon Dülger ve eşi Naime Dülger'i evinde ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, aile ile yakından ilgilendi. Hasta olan Ali Tilyon Dülger'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Fadıloğlu, ailenin istek ve sorunlarını da dinledi. Fadıloğlu, daha sonra Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Düşkün'ün evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin

Ramazan Düşkün'ün evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ramazan ağabeyimizle muhabbetimiz, 15 Temmuz'da başladı. Değişik ortamlarda bir arada olduk ancak evinde misafir etmek istiyordu. Biz de kendisini kırmayarak, evde ziyarete geleceğiz, dedik. Allah kısmet etti, bugün evine misafir olduk. Bizleri evinde misafir ettiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tabii Ramazan Amcamız, 15 Temmuz'da yaklaşık 1 ay boyunca meydanlardan ayrılmadı. Kendisine bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Milletimizde bu haslet olduğu müddetçe bu topraklarda emelleri olanlar, emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Allah'ın izniyle biz birbirimize sarıldığımız müddetçe de daha ileriye hep birlikte koşacağız. Ben bir kez daha Ramazan Ağabeyimize misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ramazan Düşkün, "Bugün Başkanımızın beni ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum ve çok sevindim. Allah; devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Bu Cumhurbaşkanımız olmasa bizim halimiz ne olacaktı? Biz geçmişleri gördük. Gördüğümüz için de şu an elhamdülillah şükür ediyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sık sık aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bugün de benim evime misafir oldu. Allah, kendinden razı olsun. Sağ olsun Başkanımız sıkıntılarımızı dinledi, sorunlarımızı gidermek adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Allah, büyüklerimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" sözlerini kaydetti. - GAZİANTEP