Haberler

F-35 Savaş Uçakları Satışı: Türkiye ve Suudi Arabistan İlişkileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD ziyareti sonrası F-35 savaş uçaklarının Suudi Arabistan'a satıldığı belirtilirken, Türkiye'nin F-35 talebinin İsrail'in etkisiyle engellendiği ifade edildi. Doç. Dr. Berat Akıncı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair olumlu beklentilerde bulundu.

Suudi Arabistan'a satılacak F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye İsrail'in baskıları nedeniyle satılmadığına vurgu yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye NATO ittifakı açısından müttefik bir ülke. İlerleyen dönemlerde tarafların daha iyimser bir noktaya geleceğine inanıyorum" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti. 7 yıl sonra ilk kez ABD'ye giden Selman, kapsamlı bir tören ile karşılandı. İki liderin görüşmesinden sonra Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan F-35 alıp hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor"

Prens Selman'ın Amerika'ya yaptığı görüşmenin kendi geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Akıncı, "Prens Selman açısından bu görüşme, çok kritik bir öneme sahip. Çünkü Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Prens Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyareti söz konusu değildi. Suudi Arabistan'ın uluslararası meşruiyetini tekrar kazanması açısından, İsrail'in Orta Doğu'da oluşturmuş olduğu güvenlik krizinin bir sonucu olarak Suudi Arabistan bölgede güvende hissetmek istiyor. Suudi Arabistan F-35 alıp hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu işin hem ekonomik tarafını hem de körfez ülkelerinin dengelerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

" İsrail, Trump yönetimini baskılıyor"

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının İsrail tarafından engellendiğini ancak çok yakın bir dönemde bu satışın gerçekleşeceğine inandığını belirten Doç. Dr. Berat Akıncı, daha sonra şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye NATO ittifakı açısından müttefik bir ülke. Dolayısıyla burada Türkiye'nin F-35 uçağı alma talebi müttefiklik ruhuyla açıklanabilecek bir durum. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail tarafından baskılanıyor. İsrail, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin gelişmiş uçak alması bakımından Trump yönetimini baskı altında tutuyor. Bu noktada Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 uçaklarının verilecek olmasının Türkiye'nin ne kadar haklı bir talebi olduğunu gösteriyor. İlerleyen dönemlerde tarafların daha iyimser bir noktaya geleceğine inanıyorum."

"Bu planın geçmesi olumlu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planını içeren karar tasarısının lehinde oy kullandığına ancak Rusya ve Çin'in çekince koyduğuna da vurgu yapan Doç. Dr. Akıncı, "Rusya ve Çin'in, Trump'ın Gazze planına yönelik çekince koyduğunu görüyoruz. Bu aslında Rusya ve Çin açısından bakınca anlaşılabilir bir çekince. Bölgenin bir barışa adım atılması, akan kanın durması ve tekrar savaşa dönülmemesi noktasında Trump'ın planının güvenlik konseyinden geçmesi olumlu bir durum"ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.