F-35 Savaş Uçakları Satışı: Türkiye ve Suudi Arabistan İlişkileri

Suudi Arabistan'a satılacak F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye İsrail'in baskıları nedeniyle satılmadığına vurgu yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye NATO ittifakı açısından müttefik bir ülke. İlerleyen dönemlerde tarafların daha iyimser bir noktaya geleceğine inanıyorum" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti. 7 yıl sonra ilk kez ABD'ye giden Selman, kapsamlı bir tören ile karşılandı. İki liderin görüşmesinden sonra Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan F-35 alıp hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor"

Prens Selman'ın Amerika'ya yaptığı görüşmenin kendi geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Akıncı, "Prens Selman açısından bu görüşme, çok kritik bir öneme sahip. Çünkü Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Prens Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyareti söz konusu değildi. Suudi Arabistan'ın uluslararası meşruiyetini tekrar kazanması açısından, İsrail'in Orta Doğu'da oluşturmuş olduğu güvenlik krizinin bir sonucu olarak Suudi Arabistan bölgede güvende hissetmek istiyor. Suudi Arabistan F-35 alıp hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu işin hem ekonomik tarafını hem de körfez ülkelerinin dengelerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

" İsrail, Trump yönetimini baskılıyor"

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının İsrail tarafından engellendiğini ancak çok yakın bir dönemde bu satışın gerçekleşeceğine inandığını belirten Doç. Dr. Berat Akıncı, daha sonra şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye NATO ittifakı açısından müttefik bir ülke. Dolayısıyla burada Türkiye'nin F-35 uçağı alma talebi müttefiklik ruhuyla açıklanabilecek bir durum. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail tarafından baskılanıyor. İsrail, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin gelişmiş uçak alması bakımından Trump yönetimini baskı altında tutuyor. Bu noktada Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 uçaklarının verilecek olmasının Türkiye'nin ne kadar haklı bir talebi olduğunu gösteriyor. İlerleyen dönemlerde tarafların daha iyimser bir noktaya geleceğine inanıyorum."

"Bu planın geçmesi olumlu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planını içeren karar tasarısının lehinde oy kullandığına ancak Rusya ve Çin'in çekince koyduğuna da vurgu yapan Doç. Dr. Akıncı, "Rusya ve Çin'in, Trump'ın Gazze planına yönelik çekince koyduğunu görüyoruz. Bu aslında Rusya ve Çin açısından bakınca anlaşılabilir bir çekince. Bölgenin bir barışa adım atılması, akan kanın durması ve tekrar savaşa dönülmemesi noktasında Trump'ın planının güvenlik konseyinden geçmesi olumlu bir durum"ifadelerini kullandı. - ADANA