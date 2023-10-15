Ezine'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 34 DA 8827 plakalı bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 34 DA 8827 plakalı bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.