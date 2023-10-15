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Ezine'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 34 DA 8827 plakalı bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.