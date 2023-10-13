Ezgi Alya Yiğit davasına katılım çağrısı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 12 Nisan 2022'de scooterla eve giderken ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in 16 Ekim'de Gaziantep Adliyesi'nde görülecek davasına katılım çağrısında bulundu. Karaca, "Bazı davalar var ki, oradan çıkacak sonuç sadece o davanın taraflarını değil toplumun her kesimini ilgilendirir. İşte Ezgi Alya Yiğit davası, insan canının ve hakkının parayla alınıp satılamadığını göstermek için tam da böyle bir dava" dedi.

Gaziantep'te 12 Nisan 2022'de 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit, arkadaşı ile scooter sürerken ehliyetsiz ve saatte 100 kilometre hızla giden sürücü Osman Sarı'nın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, bugün yaptığı açıklamayla Yiğit'in 16 Ekim'de Gaziantep Adliyesi'nde görülecek davasına katılım çağrısında bulundu. Karaca, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"OSMAN SARI'NIN BABASI NİZİP TİCARET BORSASI BAŞKANI, AMCASI İSE ŞİMDİKİ NİZİP BELEDİYE BAŞKANI"

"Ezgi Alya, arkadaşı ile birlikte scooterlarına binerek evlerine gitmek isterlerken şehrin en işlek caddelerinden birinde, ehliyeti olmayan ve 100 kilometrenin üzerinde hızla giden bir sürücü tarafından yaşamdan koparıldı. Tarih 12 Nisan 2022 idi. O günden bugüne büyük bir adalet mücadelesi sürüyor. Nedeni açık: Yandaşlık, erki olanı korumacılık, siyasi nüfuz. Sürücü koltuğunda oturan Osman Sarı'nın babası Nizip Ticaret Borsası Başkanı, amcası ise eski Osmaniye AKP milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanı. Olaydan sonra tutuklanan Osman Sarı, Ezgi Alya'yı öldürmesine karşılık sadece 1 ay cezaevinde kaldı.

Antep'in en işlek caddelerinden birinde yaşanan kazaya ilişkin dava sürecinde ortaya çıktı ki olay yerini gören MOBESE kamerası var. Soruşturma aşamasında savcılık tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak kamera görüntüleri de istendi ama ne hikmetse olay yerine ait tek bir kamera görüntüsü bile bulunamadığına dair cevap verildi. Bu ülkede bir avuç insan yalnızca varlıklı ve nüfuzlu olduğu için 'can alma özgürlüğüne' mi sahip olacak? Bunu kabul edebilir miyiz?

"EZGİ ALYA YİĞİT DAVASI, İNSAN CANININ VE HAKKININ PARAYLA ALINIP SATILAMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN"

Bazı davalar var ki, oradan çıkacak sonuç sadece o davanın taraflarını değil toplumun her kesimini ilgilendirir. İşte Ezgi Alya Yiğit davası, insan canının ve hakkının parayla alınıp satılamadığını göstermek için tam da böyle bir dava. 16 Ekim pazartesi günü saat 09.30'da Gaziantep Adliyesi'nde Ezgi Alya Yiğit davasının duruşması var. Yargılamada artık sonra doğru gelindiğini biliyoruz. Gelin, hep beraber bu davanın takipçisi ve ailenin adalet arayışının bir parçası olalım. 16 Ekim'de saat 9.30'da Gaziantep Adliyesi'nde buluşalım."