Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'li vekillere İzmir'in Kurtuluşu Eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerine katılmayan CHP'li milletvekillerini eleştirerek, bu durumu 9 Eylül ruhuna sahip çıkmamak olarak nitelendirdi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in kurtuluşun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılmayan CHP'li milletvekillerini eleştirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından program düzenlendiğini belirterek, CHP'li milletvekillerinin programlara katılmadığını ifade etti.

CHP'li milletvekillerinin 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadığını savunan İnan, şunları kaydetti:

"Kurtuluşun 103. yıl dönümünü gururla kutladık. Sabah Basmane'den başlayan o şanlı kurtuluşun anma yürüyüşünde bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk anma ve saygı töreninde de görünmediler. Hükümet Konağı'na şanlı bayrağımız çekilirken de yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü. Ama herkes bilsin ki İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in Cumhur İttifakı vekilleri var, İzmir'in AK Parti'li vekilleri var."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
