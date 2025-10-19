AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Bilge Lider İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. O, bize sadece bir ülkenin değil, bütün insanlığın hafızasını emanet etti. ve O, hafızaya kazınan en acı cümleyi söyledi, 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Bosna'nın dağlarında, Srebrenitsa'nın sessiz mezarlarında binlerce masumun feryadı hala yankılanıyor. Avrupa'nın göbeğinde, medeniyetin iddiasını taşıyan ülkeler susarken çocuklar toplu mezarlara gömülüyordu. Dünya o gün sustu. Bugün aynı sessizlik, aynı vahşet Gazze'de yeniden karşımızda. Filistinli çocukların çığlıkları, Saraybosna'nın bombalanan sokaklarından yükselen seslerle birleşiyor. Yine anneler ağlıyor, yine insanlık sınanıyor.

Ama unutmayalım, Bosna'nın kasapları, soykırım çeteleri bir gün hesap verdi. Kimisi mahkeme salonlarında, kimisi tarihin utanç sayfalarında yargılandı. Bugün Gazze'deki soykırım şebekesi için de aynı hesap günü mutlaka gelecek. Çünkü zulüm baki kalmaz. Adalet er ya da geç tecelli eder. Aliya'nın davası bir milletin değil, bir vicdanın davasıydı. ve o dava bugün Gazze'de, Kudüs'te, her mazlumun kalbinde yaşamaya devam ediyor. Biliyoruz ki, unutmazsak, tekrarlanmaz. Unutmazsak, insanlık kazanır."