Eyüpsultan'da 23 Nisan'da koltuk değişimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken makam koltuğunu Üç Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tanem Naz Çelik'e devretti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Deniz Köken çocukların bayramını kutlayarak onlarla sohbet etti. Başkanlık koltuğuna oturan Tanem Naz Çelik ise çok heyecanlı olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı: "Başkanlık koltuğuna oturmak çok heyecan ve mutluluk verici. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk varmış gibi hissediyorum. Kocaman bir ilçenin başkanı olmak çok güzel bir duygu. Bizi burada güzel ağırladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika