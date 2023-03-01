EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün tek yürek olma günü ama bunun yerine parçalama gayreti içinde olanlar var." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün tek yürek olma günü ama bunun yerine parçalama gayreti içinde olanlar var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ( Eyt ) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci maddesi üzerine konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, kanun teklifinin kamuoyu tarafından uzun süredir beklendiğini ancak iktidarın sorunun çözümüne odaklanmak yerine seçim hedefi olarak Eyt'li vatandaşları istismar etmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.

Eyt'li vatandaşların uzun bir süredir kararlılıkla mücadelelerini sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, "İktidar, bu süreçte sorunu görmezden gelmiş, EYT mağdurlarını dışlamıştır. Bugün ise yeni bir seçim kazanma şansı kalmayan iktidar yıllardır görmezden geldiği bu sorunu çözmek için adım atmıştır." diye konuştu. Teklifle yaş sorunu yerine prim sorunu getirildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Teklifte birçok eksik var. Bu eksikler tamamlanarak getirilseydi toplumun büyük bir kesimi çok daha mutlu edilecekti. Toplumsal refah artacak ve üretilecek olan rıza daha da büyük olacaktı. Ancak maalesef belli bir kesim yasa kapsamına alındı, bazı kesimler bütün ısrarlarımıza rağmen yasa kapsamına alınmadı. Alınmadığı için de bu yasa eksik çıkıyor. Bütün bunlara rağmen yasanın ivedilikle geçmesi ve hak sahiplerinin bir an önce haklarına kavuşmasını diliyoruz ve İYİ Parti olarak yasayı destekliyoruz."

"EYT konusu köklü olarak çözüme kavuştu"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifle vatandaşların bir mağduriyetinin daha ortadan kaldırılacağını, teklifin 4 milyondan fazla vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

EYT konusunun köklü bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Aksu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı yönetim istikrarı ile atılan reformist adımlar çerçevesinde daha evvel asgari ücretin vergi dışı bırakılması, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, mali ve sosyal haklar ile çalışma şartlarına ilişkin iyileştirmeler gibi çalışan ve emeklilerimizin birçok talep ve beklentisi yerine getirilmiştir. MHP olarak seçim beyannamelerimizde yer verdiğimiz EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderileceği taahhüdümüz de gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere değinerek, Ak Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü yanlış politikalar sebebiyle "asrın cinayeti" söz konusu olduğunu öne sürdü.

"23 gündür hala çadır yok, enkaz altında cenazeler var, elektrik, su yok." diyen Turan, "Felaketin sebebi, hiç eğmeye bükmeye gerek yok, Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurduğu sistemdir. Felaketin sebebi neoliberal, siyasal İslamcı, faşist, inşaata dayalı rejimdir. Felaketin sebebi liyakatsizlik, kurumların içinin boşaltılması ve her şeyin Erdoğan'a bağlanmasıdır. Aslında tek adam rejimi göçük altında kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındığını aktardı.

Beştaş, "Bu deprem vesilesiyle halkı susturma çalışmaları artık kabul edilemez, bıçağın kemiği çoktan geçtiği bir aşamaya vardı. Onları gözaltına alacaklarına, asıl depremin sorumlularını, denetlemeyenleri, kayyumları, buna yol verenleri gözaltına almaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ahlaksızlığa susamayız"

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımlarını aktardı. Elitaş, şöyle konuştu:

"Bir profesör ki 28 Şubat tarihinde attığı ancak daha sonra sildiği tweette 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' diyor. Allah aşkına, böyle bir şey olur mu? Yalan söylemek ahlaksızlığın daniskasıdır. 'Deprem bölgesini geziyoruz. Malatya'daki bin kadar çocuk yitik; organ mafyası ya da çocuk pornocularından kuşkulanıyoruz.' diye paylaşımda bulunmuş. Böyle bir nefret diline, aşağılık bir söyleme cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ahlaksızlığa susamayız, ahlaksızlara cevabını vermek zorundayız.

Acılarımızı yaşamamız, o insanlara katkı sağlamamız, o kardeşlerimizle kucaklaşabilmek, onların yaralarını sarabilmek için bugün tek yürek olma günü ama bunun yerine parçalama gayreti içinde olanlar var. Ahlaksızlık, dezenformasyon yapanlara, vatandaşı infiale uğratacak toplumsal bir hareket ortaya çıkarabilecek bu sosyal medya denilen konuyu canavarlaştırarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte gayret edelim."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere yönelik "helallik istiyorum" şeklinde açıklama yaptığını anımsatarak, "Çünkü 'Orada gerekeni yapamadık' diyor. Gerekeni yapamadıysanız buradaki en büyük olgunluk hatanızı kabul etmenizdir. Asrın felaketi olduğu için değil alınabilecek tedbirler önceden alınmadığı için bunları yaşadık." dedi.